Перевозчиков попросили изменить графики работы водителей, чтобы они смогли принять участие в выборах.

Перевозчиков попросили изменить графики работы водителей, чтобы они смогли принять участие в выборах.

Руководитель департамента транспорта Вадим Кормилец встретился с частными перевозчиками. Он попросил их скорректировать графики работы водителей, чтобы они смогли поучаствовать в выборах президента. Также он попросил участников встречи внимательно следить за выпуском транспорта на маршруты.

– Качественное транспортное обслуживание населения является прямой обязанностью как муниципальных пассажирских предприятий, так и частников. Необходимо усилить контроль за обеспечением планового выпуска автобусов на маршруты и надлежащим техническим состоянием подвижного состава, в том числе за наличием и исправностью терминалов для приема безналичной оплаты за проезд. Помимо этого, прошу проверить и скорректировать графики работы водителей таким образом, чтобы все они смогли реализовать свое избирательное право в один из дней голосования, – заявил Кормилец.

Напомним, что омичи, проголосовавшие на выборах, получат талоны на бесплатный проезд. Билеты будут действительны 16, 17 и 18 марта.