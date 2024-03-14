Из-за претензий налоговиков и блокировки счетов предприятие критической инфраструктуры оказалось на грани приостановки деятельности.

Из-за претензий налоговиков и блокировки счетов предприятие критической инфраструктуры оказалось на грани приостановки деятельности.

Комитет по собственности Законодательного собрания Омской области рассмотрел 13 марта вопросы, относящиеся к деятельности министерства имущественных отношений. В частности, депутаты заслушали доклад главы ведомства Евгения Козлова о доходах министерства, внесенных в казну.

– В соответствии с законом Омской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» план неналоговых поступлений составил 261,3 млн рублей. Фактический объем поступлений по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 276,3 млн рублей, или 105,74 % от плана, – сообщил Козлов.

Хвалить главу Минимущества за перевыполнение плана по доходам не стали. Как отметил зампред парламентского комитета по собственности Максим Михайленко, стоимость имущественного комплекса региона оценивается примерно в 114 млрд рублей, и потенциально может приносить в казну миллиарды. Евгений Козлов на это ответил, что нельзя сравнивать «несущую огромную социальную нагрузку госструктуру» с коммерческим предприятием, ориентированным исключительно на извлечение прибыли.

Этот, уже традиционный при рассмотрении данного вопроса, обмен мнениями оказался лишь прелюдией к жарким спорам по вопросу №4 повестки заседания комитета — «Проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Омскоблводопровод» прокуратурой Омской области». Как оказалось, в настоящее время у «Омскоблводопровода» имеется задолженность по оплате налогов, сборов и страховых взносов в размере почти 229 млн рублей. За неуплату налогов, в отношении акционерного общества налоговый орган принял обеспечительные меры в виде приостановления операций по расчетным счетам. А также обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании АО «Омскоблводопровод» банкротом. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено 25 апреля.

Хотя единственным акционером Общества является Омская область в лице Министерства имущественных отношений, пояснять членам парламентского комитета сегодняшнее положение предприятия взялись представители регионального Минэнерго. Министер энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко предварительно направил в комитет документ, в котором напомнил депутатам о социально значимой деятельности «Омскоблводопровода». Акционерное общество осуществляет водоснабжение питьевой водой более 200 тыс. жителей и юридических лиц в 13 районах Омской области: Омском, Марьяновском, Любинском, Москаленском, Исилькульском, Называевском, Таврическом, Одесском, Полтавском, Азовском, Шербакульском, Павлоградском, Нововаршавском. В перечисленных районах водопроводные сети Общества являются единственным источником питьевого водоснабжения, а также источником наружного противопожарного водоснабжения.

— Приостановление операций по счетам, предпринятое налоговым органом, усугубляет существующее положение общества, исключает возможность нормального ведения деятельности и получения прибыли для уплаты налога и в дальнейшем приведет к неминуемой остановке работы предприятия, что создаст напряженную экологическую, санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе, в связи с отсутствием водоснабжения населения в 13 муниципальных районах, — подчеркнул министр.

Он сообщил, в соответствии с утверждением новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета привело к резкому увеличение размера налога на имущество — на 510,7 % (59, 9 млн рублей). В качестве выхода из сложной ситуации Шнипко предложил депутатам поддержать выделение предприятию срочной бюджетной субсидии на покрытие долгов по налогам при корректировке областного бюджета. Депутатов также заверили о текущей работе над поручением губернатора Омской области Виталия Хоценко о централизованном управлении системой водоснабжения Омской области в рамках концессионных соглашений.

Согласившись с тем, что «пожар нужно срочно гасить», члены комитета все же попытались найти способ исключения подобного в будущем. В частности, депутат Антон Берендеев предложил выйти в Госдуму РФ с инициативой об изменении законодательства и освобождении от уплаты налогов и сборов предприятий жизнеобеспечения либо полностью, либо частично.

— Идея неплохая, но на изменение федерального законодательства могут уйти годы. В любом случае это будет самый длинный путь спасения «Омскоблводопровода», — отметила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Генеральный директор АО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер в свою очередь добавил, что вовсе не непосильные налоги являются главным источником финансовых проблем предприятия.

— Наша основная проблема — это малое количество абонентов при огромной протяженности трубопроводов: 230 тыс. потребителей на 4 тыс. километров сетей. Ситуация, когда на конце 30-километрового участка трубы «сидит» 10 домов, из которых еще и не все платят, совсем не придумана. Проигравшие нам суды должники заявляют приставам, что им все равно нечем платить за воду, а ограничивать потребление воды из колонок в поселениях мы не имеем права, — пояснил Кремер. — И ситуация усугубляется. Сегодня стоимость кубометра воды у нашего предприятия 133 рубля, а у омского водоканала 22 рубля. Естественно, что абоненты из пригорода стремятся подключиться к городским сетям. За три года мы вынужденно сократили объем поставок питьевой воды на 1 млн кубометров, и сейчас продаем только 7 млн, а «Омскводоканал» 109 млн кубометров. При этом у них сети расположены на территории города компактно, и, соответственно, их обслуживание стоит относительно немного, а наши специалисты только к месту порыва иногда по полдня едут.

Заслушав руководителя «Омскоблводопровода», депутаты предложили ему представить в комитет по собственности откорректированную стратегию развития предприятия, в которой были бы намечены как пути преодоления обозначенных проблем, так и обозначены сценарии его развития. При рассмотрении данного вопроса на одном из предыдущих заседаний профильного комитета такие вопросы уже ставились перед Советом директоров общества, и председатель комитета Игорь Зуга отмечал острую необходимость корректировки стратегии развития данного акционерного общества, которая должна отвечать стратегии развития региона и быть направлена на повышение эффективности стратегического управления указанным предприятием как в интересах собственников, так и жителей 13 муниципальных районов.

Разбираться с данным документом народные избранники и члены Совета директоров акционерного общества будут уже в июне, а до этого времени парламентарии предложили Минэнерго и Минимуществу изыскать источники финансирования, из которых можно было бы внести вклад в уставный капитал областного АО в денежной форме, без его увеличения и изменения номинальной стоимости акций. Кроме того, в целях снижения финансовой нагрузки на Общество, а также в целях сдерживания роста платы граждан, депутаты рассмотрят возможность внесения изменений в закон Омской области «О налоге на имущество организаций».