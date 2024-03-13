Пока в суд обратился только один кредитор, требующий 462,3 тыс. рублей.

Пока в суд обратился только один кредитор, требующий 462,3 тыс. рублей.

Юрист Христина Карнаушко подала в Арбитражный суд Омской области заявление о привлечении министерства имущественных отношений к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Омская топливная компания». Она просит взыскать 462,3 тыс. рублей.

Ранее суд уже признал компанию банкротом, но один из кредиторов оспорил это постановление, считая, что нужно привлечь к субсидиарной ответственности «контролирующих должника лиц», видимо, речь идет об учредителе, т. е. региональном Минимущества.

Отметим, что Карнаушко в 2021 году выкупила у АО «Россельхозбанк» право требования задолженности с АО «ОТК» и обратилась в суд с заявлением о признании должника банкротом. Все имущество АО «ОТК» распродали. Несколько недель назад в ЕГРЮЛ внесли запись о ликвидации АО «Омская топливная компания».