Он забросил семь шайб в пяти матчах и сделал хет-трик. На его счету также семь силовых приемов и два отбора шайбы.

Он забросил семь шайб в пяти матчах и сделал хет-трик. На его счету также семь силовых приемов и два отбора шайбы.

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина. Лучшим нападающим стал легионер «Авангарда» Рид Буше.

Буше признали лучшим нападающим в третий раз за карьеру. В первом раунде он забросил семь шайб в пяти матчах, а в третьей игре сделал хет-трик. Также на счету Буше семь силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.

Отметим, что лауреатов первого раунда плей-офф определяли в четырех номинациях. Лучшим вратарем впервые в карьере стал Евгений Аликин («Автомобилист»). Лучшим защитником признали Робина Пресса, а лучшим новичком – вратаря Илью Набокова. Оба из «Металлурга».