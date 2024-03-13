Омский боец назвал своего предстоящего соперника очень серьезным бойцом. Также Андрей Корешков рассказал о нюансах предстоящего турнира.

Омский боец назвал своего предстоящего соперника очень серьезным бойцом. Также Андрей Корешков рассказал о нюансах предстоящего турнира.

Известный омский боец ММА Андрей Корешков рассказал о своем предстоящем поединке. Напомним, что 19 апреля в Чикаго Корешков сразится в турнире The Professional Fighters League (PFL) с еще одним россиянином Магомедом Умалатовым, который может похвастать впечатляющей статистикой: 14 боев и ни одного поражения.

– Это будет мой первый бой после слияния промоушенов Bellator и PFL. Пройдет он против Магомеда Умалатова – очень серьезного и сильного оппонента из России. Думаю, что легким этот бой не будет, но я постараюсь сделать абсолютно все для победы. Турнир пройдет в формате Гран-при. Это значит, что бои будут проходить максимально часто. Самое главное – не травмироваться и сохранить свое здоровье, – заявил Корешков.

Андрей Корешков за свою карьеру провел 31 поединок, в 27 из которых вышел победителем. Успехом закончились и его четыре последних боя.