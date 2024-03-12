Будущий оппонент омича провел 14 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Поединок пройдет в США.

Будущий оппонент омича провел 14 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Поединок пройдет в США.

Известный омский боец MMA Андрей Корешков по прозвищу Спартанец весной отправится в США. Там он выступит на турнире The Professional Fighters League (PFL), который состоится в Чикаго.

В главном поединке 19 апреля омич встретится с еще одним россиянином – Магомедом Умалатовым. Он может похвастать впечатляющей статистикой: 14 боев и ни одного поражения.

Корешков за свою карьеру провел гораздо больше поединков – 31, в 27 из которых вышел победителем. Успехом закончились и четыре последних поединка. У Спартанца намечается неплохая серия: если выиграет у Умалатова, то получится пять побед подряд.

Это будет первый бой Корешкова на PFL после того, как в его состав в декабре прошлого года вошел промоушен Bellator.