Омск-Информ
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·Спорт

Джексон победил во втором раунде удушающим приемом.

4 апреля в Орландо прошел турнир PFL World Tournament. Он собрал в одном месте много бойцов из разных стран мира. В главном карде турнира был представлен участник STORM Shlemenko Fight Team Андрей Корешков, которому предстоял бой с Джейсоном Джексоном из Ямайки.

Во втором раунде карибский боец применил запрещенный удар в затылок Андрея. Тот, несмотря на это, решился продолжать поединок, не смог полностью прийти в себя и совершил ошибку, ставшую причиной его поражения.

Теперь статистика российского бойца – 28 побед и 6 поражений.

·Спорт

Джексон победил во втором раунде удушающим приемом.

4 апреля в Орландо прошел турнир PFL World Tournament. Он собрал в одном месте много бойцов из разных стран мира. В главном карде турнира был представлен участник STORM Shlemenko Fight Team Андрей Корешков, которому предстоял бой с Джейсоном Джексоном из Ямайки.

Во втором раунде карибский боец применил запрещенный удар в затылок Андрея. Тот, несмотря на это, решился продолжать поединок, не смог полностью прийти в себя и совершил ошибку, ставшую причиной его поражения.

Теперь статистика российского бойца – 28 побед и 6 поражений.