Омский боец решением судей уступил непобедимому Магомеду Умалатову на турнире в Чикаго.

Омский боец решением судей уступил непобедимому Магомеду Умалатову на турнире в Чикаго.

Сегодня в Чикаго прошел турнир PFL-3 (The Professional Fighters League). Главным боем турнира стал поединок омича Андрея Корешкова по прозвищу Спартанец и Магомеда Умалатова.

Напомним, что Корешков провел больше боев, чем соперник, а последние четыре поединка закончились для него победами. Умалатов до этого ни разу не проиграл, одержав 14 побед в 14 боях.

Поединок получился очень вязким. Все три раунда прошли в партере, и сверху постоянно был Умалатов. Несколько раз он пытался зайти на болевые приемы, но Корешков не давал этого сделать. Сам Андрей иногда огрызался, и судьи отдали ему первый раунд. А вот второй и третий раунды остались за Умалатовым, который и победил в этом поединке.

Андрей Корешков проиграл впервые с октября 2019 года и потерпел всего лишь пятое поражение в своей карьере.