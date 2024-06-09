Рейс Андрея Корешкова задержали, зато он поспал в самолете. Теперь «Спартанец» будет готовиться к бою против Гоити Ямаучи.

Рейс Андрея Корешкова задержали, зато он поспал в самолете. Теперь «Спартанец» будет готовиться к бою против Гоити Ямаучи.

Омский боец ММА Андрей Корешков прилетел в Майами. Уже 28 июня омич проведет поединок против бразильца Гоити Ямаучи на турнире PFL в Су-Фолзе.

После выхода из самолета и прохождения паспортного контроля Корешков записал короткое видео.

– Долетел, все хорошо, самочувствие тоже нормальное. Рейс немного задержали, поэтому вылетел поздно. В самолете удалось нормально поспать, – сообщил «Спартанец».

Также Корешков отметил, что чуть раньше, чем обычно, начал процесс адаптации к часовому поясу. Он считает, что это хорошо.