Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната плетут защитные сети, шьют летние маскировочные халаты и собирают другие необходимые вещи.

Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната плетут защитные сети, шьют летние маскировочные халаты и собирают другие необходимые вещи.

Жители Крутинского района продолжают проявлять заботу и поддержку своих земляков, отправляя необходимые вещи на фронты специальной военной операции. С самого начала частичной мобилизации осенью 2022 года районные организации и неравнодушные граждане собирали гуманитарный груз.

Не остался в стороне и Крутинский дом-интернат. Его сотрудники и подопечные активно комплектуют посылки для бойцов СВО. Минувшей осенью в рамках этой поддержки были отправлены теплые носки, нательное белье, перчатки, подшлемники, тельняшки, средства личной гигиены, медикаменты и перевязочные материалы.

– Среди моих коллег много отзывчивых людей, – говорит заведующая отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания Крутинского дома-интерната Юлия Хаванова. – Из нашего района на фронт ушло много мужчин, некоторые из них домой с поля боя уже не вернутся. Поэтому мы очень хорошо понимаем, как важно поддержать в такое сложное время наших ребят. Всю свою душу и свободное время мы отдаем этой помощи: собираем денежные средства, плетем маскировочные сети. Неравнодушных просто нет, даже постояльцы нашего интерната помогают в меру своих сил.

Учитывая, что на фронте все еще высока потребность в военной экипировке, сотрудники учреждения решили не останавливаться только на плетении защитных сетей. В магазине была закуплена ткань с пиксельным рисунком для пошива летних маскировочных халатов. Теперь в маленькой мастерской под руководством Натальи Сулеймановой, которая ведет швейный кружок для постояльцев интерната, идет активная работа по изготовлению этих халатов. Кроме того, крутинцы планируют изготавливать балаклавы для бойцов.

В мае гуманитарный конвой, собранный сельчанами, будет доставлен в приграничный Стаханов представителями администрации Крутинского района. Оттуда посылки отправятся непосредственно в зону боевых действий.