Их распечатали около 4,1 млн штук на 1,1 млн жителей, а раздавать планируется по 6–8 штук.
Для омичей, которые примут участие в выборах президента, напечатали около 4,1 млн талонов на бесплатный проезд в общественном транспорте. Как сообщает «Вечерний Омск», об этом сегодня на брифинге рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Отметим, что, по данным на прошлый год, в городе проживало 1,1 млн человек, в том числе 200 тыс. детей и подростков. То есть голосовать могут около 900 тыс. омичей, а получат талоны значительно меньше избирателей. Хотя понятно, что далеко не все омичи придут на выборы.
Напомним, по 8 талонов будут давать омичам от 18 до 24 лет, по 6 талонов – тем, кто старше 24. Действовать они будут с 16 по 18 марта (сами выборы проходят 15–17 марта) и только в муниципальных маршрутах:
- автобусы № 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 69, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125,
- троллейбусы № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67,
- трамваи № 1, 2, 4, 7, 8, 9.