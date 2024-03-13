Их распечатали около 4,1 млн штук на 1,1 млн жителей, а раздавать планируется по 6–8 штук.

Их распечатали около 4,1 млн штук на 1,1 млн жителей, а раздавать планируется по 6–8 штук.

Вадим Кормилец. Для омичей, которые примут участие в выборах президента, напечатали около 4,1 млн талонов на бесплатный проезд в общественном транспорте. Как сообщает « Вечерний Омск », об этом сегодня на брифинге рассказал директор департамента транспорта

Отметим, что, по данным на прошлый год, в городе проживало 1,1 млн человек, в том числе 200 тыс. детей и подростков. То есть голосовать могут около 900 тыс. омичей, а получат талоны значительно меньше избирателей. Хотя понятно, что далеко не все омичи придут на выборы.

Напомним, по 8 талонов будут давать омичам от 18 до 24 лет, по 6 талонов – тем, кто старше 24. Действовать они будут с 16 по 18 марта (сами выборы проходят 15–17 марта) и только в муниципальных маршрутах: