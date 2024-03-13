Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Кот Магнитик сообщил в соцсети, что первую заявку и квитанцию на конкурс среди образовательных учреждений Омской области подал детский сад «Дружинский». 

Первая заявка и первая квитанция на конкурс по сбору вторсырья среди образовательных учреждений Омской области пришли сегодня. Об этом сообщил символ конкурса «Экошкола» кот Магнитик в своем аккаунте «ВКонтакте». Первым откликнулся детский сад «Дружинский». Кот Магнитик выразил свою радость и гордость за первую заявку, которая стала первым шагом в достижении общей цели.

Напомним, что конкурс будет способствовать сохранению окружающей среды и развитию экологического сознания у омских мальчишек и девчонок. 

Деньги получит детское образовательное учреждение, которое соберет максимально возможное количество вторичных ресурсов с марта по сентябрь 2024 года. Инициатором конкурса стал региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Магнит».

Также в рамках проекта пройдут интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии на специализированные объекты по обработке твердых коммунальных отходов.

Дети узнают, как происходит сортировка мусора, какое вторсырье можно использовать повторно. Региональный оператор обновил маршрут экскурсии, адаптировав его для детей.

·Общество

Кот Магнитик сообщил в соцсети, что первую заявку и квитанцию на конкурс среди образовательных учреждений Омской области подал детский сад «Дружинский». 

Первая заявка и первая квитанция на конкурс по сбору вторсырья среди образовательных учреждений Омской области пришли сегодня. Об этом сообщил символ конкурса «Экошкола» кот Магнитик в своем аккаунте «ВКонтакте». Первым откликнулся детский сад «Дружинский». Кот Магнитик выразил свою радость и гордость за первую заявку, которая стала первым шагом в достижении общей цели.

Напомним, что конкурс будет способствовать сохранению окружающей среды и развитию экологического сознания у омских мальчишек и девчонок. 

Деньги получит детское образовательное учреждение, которое соберет максимально возможное количество вторичных ресурсов с марта по сентябрь 2024 года. Инициатором конкурса стал региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Магнит».

Также в рамках проекта пройдут интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии на специализированные объекты по обработке твердых коммунальных отходов.

Дети узнают, как происходит сортировка мусора, какое вторсырье можно использовать повторно. Региональный оператор обновил маршрут экскурсии, адаптировав его для детей.