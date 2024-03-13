Кот Магнитик сообщил в соцсети, что первую заявку и квитанцию на конкурс среди образовательных учреждений Омской области подал детский сад «Дружинский».

Кот Магнитик сообщил в соцсети, что первую заявку и квитанцию на конкурс среди образовательных учреждений Омской области подал детский сад «Дружинский».

Первая заявка и первая квитанция на конкурс по сбору вторсырья среди образовательных учреждений Омской области пришли сегодня. Об этом сообщил символ конкурса «Экошкола» кот Магнитик в своем аккаунте «ВКонтакте». Первым откликнулся детский сад «Дружинский». Кот Магнитик выразил свою радость и гордость за первую заявку, которая стала первым шагом в достижении общей цели.

Напомним, что конкурс будет способствовать сохранению окружающей среды и развитию экологического сознания у омских мальчишек и девчонок.

Деньги получит детское образовательное учреждение, которое соберет максимально возможное количество вторичных ресурсов с марта по сентябрь 2024 года. Инициатором конкурса стал региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Магнит».

Также в рамках проекта пройдут интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии на специализированные объекты по обработке твердых коммунальных отходов.

Дети узнают, как происходит сортировка мусора, какое вторсырье можно использовать повторно. Региональный оператор обновил маршрут экскурсии, адаптировав его для детей.