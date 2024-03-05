Инициированный регоператором по обращению с ТКО проект получил поддержку областного правительства и экологических организаций.

Инициированный регоператором по обращению с ТКО проект получил поддержку областного правительства и экологических организаций.

В Омской области стартовал проект по сбору вторсырья с суперпризом в 1 млн рублей. Деньги получит детское образовательное учреждение, которое соберет максимально возможное количество вторичных ресурсов в период с марта по сентябрь 2024 года. Инициатором конкурса стал региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Магнит».

– Наша цель – вдохновить детей на заботу об окружающей среде и помочь им стать экологически ответственными гражданами. Полагаем, что благодаря проведению этого конкурса, тысячи семей Омской области присоединятся к движению по раздельному сбору отходов. Мамы, папы, бабушки и дедушки могут сыграть важную роль в помощи своим детям и их образовательным учреждениям в соревновании за суперприз. Всего лишь нужно начать разделять отходы дома и сдавать их на переработку. Дети с легкостью включаются в этот процесс, и их пример вдохновляет взрослых, – прокомментировал старт экопроекта генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Он подчеркнул, что в конкурсе смогут принять учатие не только городские школы, но и сельские. Раньше подобной практики в Омской области не было, и включение в раздельный сбор отходов муниципальных районов станет новым и важным шагом в развитии экологического сознания жителей региона.

– Раздельный сбор отходов позволит уменьшить количество мусора, который загрязняет природу. Вклад в сохранение нашей планеты могут сделать даже дети, просто сдавая отходы на переработку. Начав с простых шагов – раздельного сбора отходов у себя дома и вовлекая в этот процесс всех членов семьи, каждый ребенок может постепенно дорасти до настоящего экогероя. Следует помнить, что даже маленькое действие может иметь большое значение, – считает министр природных ресурсов региона Татьяна Хавронина, поддержавшая проект «Экошкола».

В рамках проекта будут проводиться интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии на специализированные объекты по обработке твердых коммунальных отходов. Дети смогут увидеть вживую, как происходит сортировка мусора, а также узнают о том, какие вторичные ресурсы могут быть использованы повторно. В соответствии с образовательной программой по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» специально для школьников региональный оператор обновил маршрут экскурсии, адаптировав его под детский возраст.

– Промышленный туризм для школьников – это не только возможность познакомиться с различными производствами, но и способ вдохновить детей на заботу об окружающей среде, – отметил первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

С одного из таких адаптированных для детей туров и стартовал 5 марта проект «Экошкола». В его рамках школьники ознакомились с работой мусоросортировочного завода в Ленинском округе Омска. Рассказ о необходимости раздельного сбора отходов начался с истории о маленьком котенке, которого экипаж мусоровоза нашел в январские морозы внутри мусорного контейнера. Приютом для спасенного животного стал офис регоператора по обращению с ТКО. Котенка назвали Магнитиком из-за четкой отметины в виде буквы М на лбу. Магнитика считают живым талисманом компании «Магнит», а теперь он стал еще и символом конкурса «Экошкола». Чтобы это подчеркнуть, в компании создали ростовую куклу Магнитик, и именно в ее руках появился сертификат на сумму 1 млн рублей. Поле с названием образовательного учреждения-победителя пока остается пустым и будет заполнено только в сентябре после подведения итогов конкурса.