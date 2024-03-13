На торжественное мероприятие ждали министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, но он отложил свою поездку в Омск.

На торжественное мероприятие ждали министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, но он отложил свою поездку в Омск.

Завтра, 14 марта, должно было состояться долгожданное открытие главного корпуса ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Здание строилось с 2007 года и только в начале марта было введено в эксплуатацию.

На открытие ждали министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, но федеральный чиновник в последний момент отложил поездку в Омск из-за совещания у президента. Без него проводить церемонию не стали, сообщили РИА «Омск-информ» в правительстве региона.

Новая дата мероприятия пока неизвестна. Но есть вероятность, что долгожданное открытие состоится 15 марта.