«Молодежка» «Авангарда» сыграет в четвертьфинале Кубка Харламова против «Белых Медведей» из Челябинска.

«Молодежка» «Авангарда» сыграет в четвертьфинале Кубка Харламова против «Белых Медведей» из Челябинска.

Накануне определился соперник «Омских Ястребов» по второму раунду Кубка Харламова. Напомним, что омская «молодежка» довольно легко преодолела стадию 1/8 финала, победив в трех матчах «Стальных Лисов» из Магнитогорска.

Следующим соперником «Омских Ястребов» станут «Белые Медведи» из Челябинска. «Молодежка» «Трактора» в первом раунде плей-офф одолела в серии екатеринбургский «Авто» о счетом 3:1.

Первые две игры четвертьфинальной серии до трех побед пройдут в Челябинске 18 и 19 марта. Затем команды переедут в Омск, где сыграют 22 марта. Если понадобится, четвертая игра пройдет 23 марта в Омске, а пятая – 26 марта в Челябинске.

В регулярном чемпионате «Омские Ястребы» и «Белые Медведи» набрали по 69 очков, но по дополнительным показателям команда из Челябинска заняла вторую строчку в Восточной конференции, а омичи остались третьими.