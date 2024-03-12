Сопровождать министра в ходе поездки будет депутат Госдумы Олег Смолин. Программа визита ожидается насыщенной.

Сопровождать министра в ходе поездки будет депутат Госдумы Олег Смолин. Программа визита ожидается насыщенной.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подтвердил свою рабочую поездку в Омск 14 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Олег Смолин. Он будет сопровождать министра в ходе поездки.

– Несколько часов назад мне позвонил Валерий Фальков и подтвердил свою поездку в четверг. По договоренности с министром буду сопровождать его в ходе поездки, – написал Смолин.

В ходе поездки планируется встреча Фалькова с губернатором Виталием Хоценко, открытие нового корпуса ОмГУ, посещение ОмГТУ, СибАДИ, Аграрного научного центра и Научно-исследовательского института приборостроения. Расписание может быть сокращено, поскольку Валерий Фальков приедет в Омск лишь на день.

Приезд в Омск министра науки и высшего образования РФ несколько раз переносился. Накануне РИА «Омск-Информ» сообщало, что он прибудет 14 марта. Инсайд подтвердился.