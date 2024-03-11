Омск-Информ
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·Образование

Предварительная дата визита министра образования России – 14 марта. Федеральный чиновник приедет на открытие нового корпуса госуниверситета.

Появилась конкретика с рабочим визитом в Омск главы министерства науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Ранее приезд федерального чиновника анонсировали депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науки Олег Смолин и губернатор Виталий Хоценко.

По предварительным данным, Фалькова ждут 14 марта.

– Билеты еще не приобретены. Предварительная дата визита – 14 марта. Но вероятны корректировки, – пояснил «Омск-информу» источник в Министерстве науки и высшего образования России.

Глава федерального ведомства прибудет в Омск на открытие главного корпуса Омского государственного университета, который строили 17 лет. Другие пункты программы визита Валерия Фалькова неизвестны.

Елена Ляхова
·Образование

Предварительная дата визита министра образования России – 14 марта. Федеральный чиновник приедет на открытие нового корпуса госуниверситета.

Появилась конкретика с рабочим визитом в Омск главы министерства науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Ранее приезд федерального чиновника анонсировали депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науки Олег Смолин и губернатор Виталий Хоценко.

По предварительным данным, Фалькова ждут 14 марта.

– Билеты еще не приобретены. Предварительная дата визита – 14 марта. Но вероятны корректировки, – пояснил «Омск-информу» источник в Министерстве науки и высшего образования России.

Глава федерального ведомства прибудет в Омск на открытие главного корпуса Омского государственного университета, который строили 17 лет. Другие пункты программы визита Валерия Фалькова неизвестны.

Елена Ляхова