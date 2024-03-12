Инцидент произошел с директором МУП «Водник» в Русско-Полянском районе. Мужчину лишили должности директора, а спустя 4 месяца он стал заместителем.
В Русско-Полянском районе прокуратура нашла нарушения закона в деятельности МУП «Водник».
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с 24 марта прошлого года директор организации был привлечен к административной ответственности и лишен права управлять предприятием. Однако с августа 2023 года мужчина получил должность заместителя директора организации и фактически являлся ее руководителем.
– По инициативе прокуратуры данное должностное лицо Арбитражным судом Омской области привлечено к административной ответственности по статье «Осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации деятельности по управлению юридическим лицом», – добавили в ведомстве.
Мужчине придется выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.