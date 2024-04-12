Омск-Информ
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·Общество

Им стала Мария Петрова. Она будет заниматься вопросами модернизации почтовых отделений.

В омском управлении Почты России появился новый директор. Им стала Мария Петрова. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

Новый руководитель будет заниматься вопросами модернизации почтовых отделений, развитием и цифровизацией почтово-логистических услуг, а также повышением качества обслуживания клиентов в регионе.

Петрова окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления, специальность «финансы и кредит». Ранее она занимала руководящие должности в банковской сфере. В Почте России Петрова работает с 2016 года.

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·Общество

Им стала Мария Петрова. Она будет заниматься вопросами модернизации почтовых отделений.

В омском управлении Почты России появился новый директор. Им стала Мария Петрова. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

Новый руководитель будет заниматься вопросами модернизации почтовых отделений, развитием и цифровизацией почтово-логистических услуг, а также повышением качества обслуживания клиентов в регионе.

Петрова окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления, специальность «финансы и кредит». Ранее она занимала руководящие должности в банковской сфере. В Почте России Петрова работает с 2016 года.

1068