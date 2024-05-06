Мужчина в течение года не платил зарплату своим сотрудникам. Ему вынесли приговор. Однако он оказался не суровым.

Мужчина в течение года не платил зарплату своим сотрудникам. Ему вынесли приговор. Однако он оказался не суровым.

В Омске вынесли приговор в отношении 37-летнего директора ООО «Монрем». Он признан виновным по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с августа 2021 года по август 2022 года мужчина не платил зарплату и другие выплаты, а также выплачивал деньги в размере ниже МРОТ 22 работникам своей организации. Более 790 тыс. рублей директор направил на неизвестные цели.

Свою вину мужчина признал полностью. Кроме того, он добровольно погасил имеющуюся задолженность.

– Ранее судебным постановлением данное уголовное дело было прекращено в связи деятельным раскаянием осужденного, однако прокуратура оспорила это судебное решение. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами государственного обвинителя, отменил решение о прекращении уголовного дела, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате этого мужчина получил штраф в размере 200 тыс. рублей. Они будут направлены в доход государства.