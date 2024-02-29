Мужчина, являясь директором лесхоза, вырубил незаконно 400 деревьев. За это ему вынесли приговор.

Мужчина, являясь директором лесхоза, вырубил незаконно 400 деревьев. За это ему вынесли приговор.

В Омской области вынесли приговор директору Черлакского лесхоза, который признан виновным по статье «Незаконная рубка».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, директор лесхоза знал, что в районе разрешена рубка только погибшего леса, все равно незаконно вырубил живую березу и сосну. Всего он вырубил более 400 деревьев, причинив лесному фонду ущерб на сумму 1,8 млн рублей.

– В счет возмещения причиненного ущерба в ходе следствия был наложен арест на два автомобиля и ружье обвиняемого, – добавили в ведомстве.

Мужчина получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, также у него конфисковали автомобили и ружье.