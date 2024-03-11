Бывший глава Госжилинспекции Александр Бурых пояснил, что кирпичную кладку подмыло из-за неудачного расположения ванных и туалетов.

Бывший глава Госжилинспекции Александр Бурых пояснил, что кирпичную кладку подмыло из-за неудачного расположения ванных и туалетов.

Экс-начальник Госжилинспекции по Омской области Александр Бурых высказался о причинах появления трещин на стенах общежития на улице Молодогвардейской 1968 года постройки.

Ранее жители дома пожаловались на состояние кирпичной кладки в соцсетях. А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточнил Александр Бурых, похожая ситуация наблюдалась с пятиэтажкой по улице 20-го Партсъезда, 53, стена которой в итоге рухнула. Все дома подобного типа имеют одну и ту же проблему – неудачное расположение ванных и туалетов. Сырость и перепады температур разрывают кирпичную кладку.

– У всех общежитий коридорного типа есть одна и та же проблема. Такие дома есть на улицах 20-го Партсъезда и Волховстроя. Там идет намокание угловых комнат, где расположены душевые и туалеты, – пояснил эксперт. – Соответственно так называемые «мокрые зоны» там по краям здания. Поэтому если существует какая-то подвижка грунта, происходит сначала намокание, потом промерзание стен. А лед плотнее, чем вода, и он буквально разрывает кирпичную кладку.

Для оценки состояния здания нужна экспертиза.

– Чтобы признать дом аварийным, собственники должны принять решение о проведении экспертизы. И поручить управляющей компании пригласить специалистов. Но, судя по всему, УК там слабая, называю таких хулиганами, – заявил Александр Бурых.

Как добавил бывший глава Госжилинспекции, совсем не обязательно общежитие обрушится после появления трещин. В качестве примера он привел дома по улицам Волховстроя и 20-го Партсъезда, 55, где сделали ремонт и живут дальше. Все зависит от степени разрушения здания. К слову, восстановление дома на Молодогвардейской в Фонде капремонта запланировали на 2026–2028 годы.