Глава СКР поручил своему омскому коллеге Олегу Винникову отреагировать на жалобы жильцов дома на улице Молодогвардейской.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жильцов общежития в Омске.
Ранее из соцсетей стало известно о ненадлежащем состоянии общежития, построенного в 1968 году, на улице Молодогвардейской в Омске. Жители отмечают, что на стенах здания появились трещины, из-за чего они опасаются обрушения.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Также ранее сообщалось, что жильцы неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции, однако до сих пор меры по ремонту здания не приняты. В общежитии проживает около 200 человек, в том числе семьи с детьми.
В Фонде капремонта заявляли, что плановый ремонт общежития должен пройти в 2026–2028 годах. В доме планируют провести капитальный ремонт фасада и подвала.