Глава СКР поручил своему омскому коллеге Олегу Винникову отреагировать на жалобы жильцов дома на улице Молодогвардейской.

Глава СКР поручил своему омскому коллеге Олегу Винникову отреагировать на жалобы жильцов дома на улице Молодогвардейской.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жильцов общежития в Омске.

Ранее из соцсетей стало известно о ненадлежащем состоянии общежития, построенного в 1968 году, на улице Молодогвардейской в Омске. Жители отмечают, что на стенах здания появились трещины, из-за чего они опасаются обрушения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Также ранее сообщалось, что жильцы неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции, однако до сих пор меры по ремонту здания не приняты. В общежитии проживает около 200 человек, в том числе семьи с детьми.

В Фонде капремонта заявляли, что плановый ремонт общежития должен пройти в 2026–2028 годах. В доме планируют провести капитальный ремонт фасада и подвала.