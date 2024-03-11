По официальной версии, пятикомнатные апартаменты с сауной в Старгороде владельцы решили продать из-за желания разъехаться.

По официальной версии, пятикомнатные апартаменты с сауной в Старгороде владельцы решили продать из-за желания разъехаться.

Озвучена причина, по которой владелец 5-комнатной квартиры в доме № 1 по улице Тютчева в элитном микрорайоне Старгород решил ее продать. За трехэтажную жилплощадь в 284 «квадрата» хотят 33 млн рублей.

В качестве основных достоинств продавец приводит три спальни, крытый гараж с торца здания, кухню в 30 кв. метров и трехметровые потолки. Покупателям обещают разную инфраструктуру.

Как пояснили в агентстве недвижимости, куда обозреватель «Омск-информа» позвонил под видом потенциального покупателя, прежние владельцы намерены поменять жилищные условия. И потому выставили апартаменты на продажу.

– Семья решила разъехаться по другим квартирам, – кратко уточнила риелтор.

По данным «Омск-информа», одной из причин продажи объекта могло стать его неудобное расположение. В этом же здании работают главный офис крупной телекоммуникационной компании, сайт и телевизионный канал. Общий двор не пустует никогда: в вышеперечисленные организации постоянно приходят посетители. Вряд ли хозяина квартиры вдохновляло такое соседство. Кроме того, на территории микрорайона есть некоторые проблемы с инфраструктурой: магазинов здесь явно не хватает.