В декабре водитель пазика насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре». Теперь мужчину будут судить.

В декабре водитель пазика насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре». Теперь мужчину будут судить.

Прокуратура города направила уголовное дело в отношении водителя автобуса, который, по версии следствия, не соблюдал правила дорожного движения и не заметил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным следствия, инцидент произошел 22 декабря 2023 года днем в районе остановки «Лесной проезд». Водитель автобуса марки «ПАЗ-32053» не оказал должного внимания дороге и не заметил женщину, переходившую дорогу. В результате наезда 62-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

51-летний водитель полностью признал свою вину в происшедшем. Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. Суд будет принимать решение, основываясь на представленных доказательствах и объективных фактах произошедшего. Санкция статьи, по которой обвиняется водитель, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Подобные происшествия напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах. Водители должны быть бдительными и уважительными к пешеходам, особенно на нерегулируемых переходах. Пешеходы, в свою очередь, должны быть внимательными и соблюдать правила безопасности при переходе дороги.