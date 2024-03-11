Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Мероприятие пройдет 17 апреля в Концертном зале.
17 апреля в Концертном зале Омской филармонии пройдет концерт Владимира Кузьмина (6+). На сегодняшний день омичи раскупили уже практически все билеты. Так, в продаже осталось только 20 билетов стоимостью от 2,4 до 6 тыс. рублей.
– Владимир Кузьмин – легенда русской рок- и поп-музыки, мультиинструменталист, вокалист, поэт и композитор, на композициях которого выросло целое поколение, – говорится в афише концерта.
Отметим, что вместимость Концертного зала составляет 1075 человек.
·Культура/Афиша

Мероприятие пройдет 17 апреля в Концертном зале.
17 апреля в Концертном зале Омской филармонии пройдет концерт Владимира Кузьмина (6+). На сегодняшний день омичи раскупили уже практически все билеты. Так, в продаже осталось только 20 билетов стоимостью от 2,4 до 6 тыс. рублей.
– Владимир Кузьмин – легенда русской рок- и поп-музыки, мультиинструменталист, вокалист, поэт и композитор, на композициях которого выросло целое поколение, – говорится в афише концерта.
Отметим, что вместимость Концертного зала составляет 1075 человек.