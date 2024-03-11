Омск-Информ
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·Общество

Подарки будут вручать тем, кто впервые участвует в выборах президента.
На этой неделе в России пройдут выборы президента. Голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. Для омичей, которые впервые будут участвовать в выборах главы государства, подготовят подарки. Они получат билет на колесо обозрения в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове».
– Купон смогут получить молодые люди от 18 до 24 лет, которые впервые принимают участие в выборах президента, – отметил в эфире 12 канала коммерческий директор ООО «Омск сайдинг инвест» Владимир Боровский.
Всего для подарков юным омичам подготовят около 50 тыс. билетов. 
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·Общество

Подарки будут вручать тем, кто впервые участвует в выборах президента.
На этой неделе в России пройдут выборы президента. Голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. Для омичей, которые впервые будут участвовать в выборах главы государства, подготовят подарки. Они получат билет на колесо обозрения в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове».
– Купон смогут получить молодые люди от 18 до 24 лет, которые впервые принимают участие в выборах президента, – отметил в эфире 12 канала коммерческий директор ООО «Омск сайдинг инвест» Владимир Боровский.
Всего для подарков юным омичам подготовят около 50 тыс. билетов. 
1603