Омск-Информ
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·Общество

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в регионе в начале текущего года составляет 70,2 %.
Омская область оказалась на 60-м месте в рейтинге регионов по закредитованности населения. Его составили эксперты «РИА Новости».
Так, в среднем каждый житель региона должен банкам 399,5 тыс. рублей. За год эта сумма выросла на 77,2 тыс. рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в регионе в начале текущего года составляет 70,2 %.
В целом по стране средний уровень закредитованности россиян увеличился до 57,1 %.
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·Общество

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в регионе в начале текущего года составляет 70,2 %.
Омская область оказалась на 60-м месте в рейтинге регионов по закредитованности населения. Его составили эксперты «РИА Новости».
Так, в среднем каждый житель региона должен банкам 399,5 тыс. рублей. За год эта сумма выросла на 77,2 тыс. рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в регионе в начале текущего года составляет 70,2 %.
В целом по стране средний уровень закредитованности россиян увеличился до 57,1 %.
1377