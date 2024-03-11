Омск-Информ
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·Образование

Во время визита министра науки и высшего образования в Омске планируют провести открытие нового корпуса ОмГУ.
На этой неделе в Омск с рабочим визитом приедет глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.  Обэтом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науки Олег Смолин. Ранее визит Фалькова анонсировал губернатор Виталий Хоценко
Напомним, что во время визита министра науки и высшего образования в Омске планируют провести открытие нового корпуса ОмГУ. Здание строили 17 лет и ввели в эксплуатацию только 1 марта этого года.
·Образование

Во время визита министра науки и высшего образования в Омске планируют провести открытие нового корпуса ОмГУ.
На этой неделе в Омск с рабочим визитом приедет глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.  Обэтом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науки Олег Смолин. Ранее визит Фалькова анонсировал губернатор Виталий Хоценко
Напомним, что во время визита министра науки и высшего образования в Омске планируют провести открытие нового корпуса ОмГУ. Здание строили 17 лет и ввели в эксплуатацию только 1 марта этого года.