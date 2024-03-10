Омск-Информ
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·Общество

Где она провела все это время, волонтеры-поисковики не сообщают.
Пропавшую 8 марта пенсионерку нашли. Подробности поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» не сообщает, только то, что женщина жива.
В праздничный день пенсионерка вышла из дома на улице 1-й Красной Звезды и где-то пропадала двое суток. Для поисков даже набирали добровольцев.
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·Общество

Где она провела все это время, волонтеры-поисковики не сообщают.
Пропавшую 8 марта пенсионерку нашли. Подробности поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» не сообщает, только то, что женщина жива.
В праздничный день пенсионерка вышла из дома на улице 1-й Красной Звезды и где-то пропадала двое суток. Для поисков даже набирали добровольцев.
1201