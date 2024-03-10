В пятницу, 8 марта, она вышла из дома и не вернулась. Родственники не могут найти женщину уже вторые сутки.

В пятницу, 8 марта, она вышла из дома и не вернулась. Родственники не могут найти женщину уже вторые сутки.

В Омске пропала 73-летняя Надежда Бочарова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 8 марта она вышла из дома на улице 1-й Красной Звезды и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Женщина была одета в черную шубу, темно-коричневую меховую шапку, черное трико, розовую кофту и черные ботинки.

Тех, кто видел женщину, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102). Для поисков также нужна помощь добровольцев.