Он принял участие в открытии детского хоккейного турнира.

Он принял участие в открытии детского хоккейного турнира.

Сегодня на открытие детского хоккейного турнира «Кубок G-Drive» в Омск приехал чемпион мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 Роман Русинов. Он вместе с мэром Сергеем Шелестом открыл соревнования.

– В феврале на школьных и дворовых хоккейных коробках проходили отборочные матчи, в которых приняли участие 32 команды. До финальной стадии дошли 4, и сегодня будет объявлено имя победителя турнира, – рассказал мэр.

Бороться за победу команды будут не только на льду, но и в виртуальном пространстве. За каждую шайбу, залетевшую в ворота на турнире «Кубок G-Drive», детская областная клиническая больница получит по 30 литров бензина для заправки реанимобилей.