Ей было 83 года. Прощание состоится завтра.

Ей было 83 года. Прощание состоится завтра.

В паблике Омского аграрно-технологического колледжа сообщили о смерти его бывшего педагога Людмилы Андреевны Симоненко. Она долгие годы преподавала в этом учебном заведении, а также была заместителем директора.

Известно также, что этой женщине еще в детстве довелось пережить заключение в концентрационном лагере Ансвальд. В статусе пленника она оказалась, когда ей не исполнилось и года. После этого Людмила осталась инвалидом.

Прощание с Людмилой Симоненко состоится завтра, 10 марта, в 12:00 в поселке Новоомском, по адресу: улица Титова, 1.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Людмилы Андреевны Симоненко.