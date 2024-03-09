За весь матч омичи не нанесли ни единого удара в свор. Увы, с такой результативностью победить сложно.

За весь матч омичи не нанесли ни единого удара в свор. Увы, с такой результативностью победить сложно.

Сегодня «Иртыш» в Костроме провел второй матч возобновившегося первенства России по футболу во Второй лиге. Соперником был один из лидеров «серебряной» группы – местный «Спартак».

Матч вполне мог завершиться нулевой ничьей, к тому же «Иртыш» не нанес ни одного удара в створ. Спартак был ненамного активнее, однако из его четырех ударов один пришелся в цель. А отличился бывший игрок «Иртыша» Геннадий Киселев, выступавший за омичей в сезоне-2020/2021. Получив пас с противоположного края штрафной, он почти без обработки пальнул в дальний нижний угол. Мяч стал единственным за всю встречу. Как часто бывает в таких случаях, гол футболист праздновать не стал.

После поражения 0:1 омичи находятся на четвертой строчке в группе «Серебро» Второй лиги. В следующем матче, который состоится 18 марта, «Иртыш» принимает ульяновскую «Волгу».