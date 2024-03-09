Сегодня с его помощью отремонтировали участок Сыропятского тракта, а в течение недели работы велись на двух мостах и городских улицах.

Сегодня с его помощью отремонтировали участок Сыропятского тракта, а в течение недели работы велись на двух мостах и городских улицах.

Чтобы временно привести в порядок разбитые участки дорог, два омских учреждения – Управление дорожного хозяйства и благоустройства и Эксплуатация объектов внешнего благоустройства – применяют холодный асфальт. Его можно использовать при минусовых температурах воздуха.

– Сегодня дорожные рабочие ДЭУ Центрального округа с помощью холодного асфальта отремонтировали участки разрушенного дорожного полотна на Сыропятском тракте. В минувшие четверг и пятницу бригады, используя этот материал, устранили повреждения на Комсомольском и Фрунзенском мостах, на участках дорог по улицам Заозерная, Герцена и др., – сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Технология холодного асфальта надежнее битума и инертных материалов, которые обычно применяют в межсезонье.

Ну а горячий асфальт дорожники начнут использовать когда запустят асфальтобетонный завод. Напомним, несколько дней назад там велся монтаж большого резервуара для битума, который вмещает 2 тыс. кубометров этого вещества.