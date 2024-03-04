Чтобы сэкономить средства, на омском асфальтобетонном заводе оборудуют новый резервуар для битума.

Чтобы сэкономить средства, на омском асфальтобетонном заводе оборудуют новый резервуар для битума.

На территории муниципального асфальтобетонного завода монтируют большой резервуар для битума. Он вместит 2 тыс. кубометров этой смеси, а использовать ее будут для ремонта омских дорог в предстоящем сезоне.

Мэр Омска Сергей Шелест пояснил, что есть разница в цене на тонну битума до начала сезона дорожных работ и в их разгар.

– Если до начала сезона цена тонны битума составляет 18–22 тысячи рублей, то к середине лета сумма возрастает до 33 тысяч. Прежде, из-за отсутствия емкостей, мы не могли закупать битум заранее в нужном количестве. Сегодня проблема решается: на территории АБЗ идет монтаж резервуара, который вместит в себя 2 000 кубометров битума, что составляет почти половину необходимого сезонного объема, – отметил в своем телеграм-канале мэр.

Возводимый на асфальтобетонном заводе резервуар заполнят битумом по весенним ценам. И когда его стоимость начнет повышаться, омские дорожники начнут использовать этот резерв.