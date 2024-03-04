Чтобы сэкономить средства, на омском асфальтобетонном заводе оборудуют новый резервуар для битума.
На территории муниципального асфальтобетонного завода монтируют большой резервуар для битума. Он вместит 2 тыс. кубометров этой смеси, а использовать ее будут для ремонта омских дорог в предстоящем сезоне.
Мэр Омска Сергей Шелест пояснил, что есть разница в цене на тонну битума до начала сезона дорожных работ и в их разгар.
– Если до начала сезона цена тонны битума составляет 18–22 тысячи рублей, то к середине лета сумма возрастает до 33 тысяч. Прежде, из-за отсутствия емкостей, мы не могли закупать битум заранее в нужном количестве. Сегодня проблема решается: на территории АБЗ идет монтаж резервуара, который вместит в себя 2 000 кубометров битума, что составляет почти половину необходимого сезонного объема, – отметил в своем телеграм-канале мэр.
Возводимый на асфальтобетонном заводе резервуар заполнят битумом по весенним ценам. И когда его стоимость начнет повышаться, омские дорожники начнут использовать этот резерв.