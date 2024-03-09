Он уехал из дома неделю назад и до сих пор не вернулся. С момента исчезновения мужчины прошла неделя.

Он уехал из дома неделю назад и до сих пор не вернулся. С момента исчезновения мужчины прошла неделя.

В Омске уже неделю разыскивают 53-летнего Николая Шелеметьева. 2 марта мужчина уехал из дома в СНТ «Левобережный» в Омском районе на своем автомобиле «Хонда-Стрим» с госномером Х112КА. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: Николай худощавого телосложения, рост 180 см. Был одет в темно-синюю куртку до пояса, белую футболку, синюю кофту с ромбами, черные джинсы. На ногах черные ботинки.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Николая Шелеметьева, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 либо 02 (102).