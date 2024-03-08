Жительницы региона рассказали о самых необычных презентах, которые они получали в Международный женский день.

Жительницы региона рассказали о самых необычных презентах, которые они получали в Международный женский день.

Жительницы Омской области рассказали, какие самые необычные подарки они получали на 8 Марта. Около 10 % омичек признались, что получали в качестве презента собаку, кошку и даже попугая, сообщает SuperJob.

Некоторым дарили кухонные принадлежности, путевки на курорт и необычные украшения. Около 1 % омичек рассказали, что получали на Международный женский день автомобиль от возлюбленного.

Также в список оригинальных подарков вошли шахматы, живые бабочки, входная дверь в квартиру, песня, микроскоп, варенье, соленые грибы и стихи. Каждая четвертая жительница региона заявила, что не получала необычных презентов на этот праздник.