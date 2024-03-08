Поздравления получили пациентки и сотрудницы паллиативных отделений омских больниц.
Волонтеры благотворительного фонда «Обнимая небо» поздравили с 8 Марта тяжелобольных пациенток и сотрудниц паллиативных стационаров. Они вручили им цветы и озвучили пожелания.
– Весенний день – хороший повод напомнить женщинам, что мы, сильный пол, нуждаемся в них постоянно. А еще это возможность их порадовать. Сегодня в хосписе была одна незрячая пациентка. Она не видела цветы, но взяла их в руки, держала, вдыхала аромат. И так почувствовала заботу и внимание, почувствовала праздник. Мы видели, как у нее поднялось настроение, она заулыбалась, – рассказал волонтер Николай Бойко.
Всего волонтеры подарят омичкам почти 700 тюльпанов. Цветы были приобретены на средства партнеров фонда и организации «Студио Букет». Поздравления также получат девушки и женщины с неизлечимыми заболеваниями, которые находятся на домашнем лечении под кураторством фонда.