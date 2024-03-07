Организация рассказывала о новых процедурах – «смас-лифтинге» и «игольчатой RF-технологии». Однако в тексте рекламы нашли нарушения.

Организация рассказывала о новых процедурах – «смас-лифтинге» и «игольчатой RF-технологии». Однако в тексте рекламы нашли нарушения.

Омское УФАС заинтересовалось рекламоой салона красоты ООО «СК «Нимфа». Организация рассказывала о новых процедурах – «смас-лифтинге» и «игольчатой RF-технологии».

В рекламе утверждалось, что аппарат «ULTRAFORMER МРТ» впервые в России появился именно в омском салоне красоты. Однако доказательств этого утверждения не было предоставлено. Кроме того, компания не предупреждала клиентов о побочных эффектах, наличии противопоказаний и необходимости консультации медика.

– Омское УФАС России признало рекламу ООО «СК «Нимфа» ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе. На момент рассмотрения дела из рекламного текста исключено слово «первый», добавлена предупредительная надпись, – отметили в ведомстве.

Однако реклама, которая до сих пор распространяется в городе, все равно нарушает требования законодательства. Компания получила предписание об устранении нарушений.