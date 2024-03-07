69-летний Кудайберген Нугманов пропал еще 3 марта. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

69-летний Кудайберген Нугманов пропал еще 3 марта. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

В Омске уже четыре дня ищут 69-летнего Кудайбергена Нугманова. Пенсионер пропал 3 марта. Он вышел из дома и не вернулся.

Приметы пожилого омича: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-карие. Был одет в куртку болотного цвета, темно-серые штаны, черные ботинки и шапку.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.