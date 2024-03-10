Вице-губернатор Динар Курманов объяснил наличие постов охраны на станциях «Заречная» и «Кристалл» исключительно соображениями безопасности.

Вице-губернатор Динар Курманов объяснил наличие постов охраны на станциях «Заречная» и «Кристалл» исключительно соображениями безопасности.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов, отвечающий за инфраструктурный блок, назвал причину, по которой недостроенные станции «Заречная» и «Кристалл» взяли под охрану. К исполнению контракта с 1 марта уже приступила частная компания «Асгард».

По словам заместителя председателя правительства, по два поста охраны на каждой станции выставлены, чтобы ограничить доступ на территорию для непрошеных гостей.

– Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи, – сказал Динар Курманов «Омск-информу».

Охранять недостроенную подземку предстоит до 24 декабря нынешнего года. Уже известно, что вместо метро в Омске собираются построить метротрам на федеральный инфраструктурный кредит.