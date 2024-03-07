В этом году Дмитрию Петрову исполнилось бы 50 лет. Причина смерти неизвестна.

В этом году Дмитрию Петрову исполнилось бы 50 лет. Причина смерти неизвестна.

Сегодня, 7 марта, скоропостижно скончался глава омского Ространснадзора Дмитрий Петров. Об этом сообщили в Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО. В октябре Петрову исполнилось бы 50 лет. Причину смерти в ведомстве не сообщают.

– Дмитрия Алексеевича всегда отличали высочайший профессионализм, безупречная честность, порядочность, готовность справляться со сложными задачами, это был мастер своего дела, добрый и отзывчивый товарищ, пользовавшийся большим авторитетом среди коллег и предприятиях транспортного комплекса. Это был грамотный руководитель, профессионал своего дела, отзывчивый и внимательный к личному составу, – добавили в Ространснадзоре.

В системе Ространснадзора Петров работал с 1996 года. У него осталась семья – жена, сын и дочь.