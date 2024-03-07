В Омском ГАУ завершился молодежный научный фестиваль, реализуемый в рамках студенческого проекта «Омский туризм: Аграрный. Научный. Нескучный».

В Омском ГАУ завершился молодежный научный фестиваль, реализуемый в рамках студенческого проекта «Омский туризм: Аграрный. Научный. Нескучный».

В ОмГАУ прошел фестиваль «Агронаукалогия», который стал первым региональным проектом по развитию туризма и популяризации науки. В рамках этого проекта реализуются новые методики и форматы трансляции передового аграрного опыта, инноваций и достижений, которые не использовались ранее в Омской области.

В фестивале участвовало более 200 молодых людей, а также профессиональные образовательные организации, участники Ассоциации аграрного образования: БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж», БПОУ «Исилькульский профессионально-педагогический колледж», БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж».

Проект разработан студентами ОмГАУ и соответствует приоритетным направлениям развития Омской области на период до 2035 года и концепции социально-экономического развития области до 2030 года, в рамках которых включение молодых граждан в инновационную и научную деятельность является одним из основных приоритетов развития молодежной политики в регионе. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Омский ГАУ запустил туристические маршруты по лабораториям и научным центрам для молодых людей, жителей и гостей региона. Фестиваль как часть проекта направлен на обмен научным и практическим опытом за счет популяризации научных фактов и трансляцию возможностей для профессионального развития в научной сфере.