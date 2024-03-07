Омск-Информ
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·Общество

Мошенники рассылают сообщения от имени Ирины Касьяновой, в которых требуют отвечать на входящий звонок.
Жителей Омской области предупредили о мошенниках. Преступники создали фейковые аккаунты на имя уполномоченного по правам человека Ирины Касьяновой. 
От имени омбудсмена отправляют сообщения о необходимости ответить на некий входящий звонок. Жителей региона предупреждают о том, что выполнять эти указания не стоит.
Омичей попросили не переходить по ссылкам и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
·Общество

Мошенники рассылают сообщения от имени Ирины Касьяновой, в которых требуют отвечать на входящий звонок.
Жителей Омской области предупредили о мошенниках. Преступники создали фейковые аккаунты на имя уполномоченного по правам человека Ирины Касьяновой. 
От имени омбудсмена отправляют сообщения о необходимости ответить на некий входящий звонок. Жителей региона предупреждают о том, что выполнять эти указания не стоит.
Омичей попросили не переходить по ссылкам и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.