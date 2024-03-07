Он окончил педагогический университет более 50 лет назад, а спустя 17 лет возглавил его. Ректором ОмГПУ Чуркин был с 1990 по 2010 год.

Он окончил педагогический университет более 50 лет назад, а спустя 17 лет возглавил его. Ректором ОмГПУ Чуркин был с 1990 по 2010 год.

Сегодня стало известно, что на 78-м году жизни умер бывший ректор ОмГПУ Константин Чуркин. Он возглавлял вуз 20 лет, с 1990 по 2010 год.

О смерти Чуркина сообщил министр образования Омской области Иван Кротт. Напомним, что еще год назад нынешний глава регионального Минобра сам был ректором ОмГПУ.

– Константин Александрович – автор более 50 учебных и учебно-методических пособий, научных статей, посвященных проблемам экономики и организации высшего профессионального образования. С 1990 по 2010 год Константин Александрович возглавлял ОмГПУ. В последние годы он преподавал на родной кафедре и занимался организацией музея родного университета. Царствие небесное. Пусть земля будет пухом, – написал в своем телеграм-канале Кротт.

Константин Чуркин родился 19 мая 1946 года в Одесской области. После службы в армии поступил в Омский педагогический институт имени Горького. Окончив исторический факультет в 1973 году, преподавал в школе № 38 и Омском речном училище. В 1985 году Чуркина, уже закончившего аспирантуру, пригласили на работу на кафедру истории пединститута. А спустя пять лет он стал ректором вуза. В последние годы преподавал на кафедре и организовывал работу музея ОмГПУ.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Константина Александровича Чуркина.