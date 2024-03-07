Авария произошла в Омском районе. Мужчина шел посреди дороги и попал под колеса иномарки. Он скончался в больнице.

Авария произошла в Омском районе. Мужчина шел посреди дороги и попал под колеса иномарки. Он скончался в больнице.

Вчера, 6 марта, около трех часов ночи в Омском районе произошло ДТП, которое закончилось трагедией. Скончался 37-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 30-летний водитель автомобиля «Хендай-Солярис» двигался по автодороге, ведущей к селу Пушкино, в районе первого километра автодороги он не заметил пешехода и сбил его. В этот момент мужчина шел посередине дороги в попутном направлении.

Пешеход умер в больнице. Сейчас по факту аварии стражи порядка организовали проверку.