Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Водителей просят быть внимательнее, снижать скорость, а пешеходов – убеждаться, что их пропускают.
В Госавтоинспекции предупредили омских водителей о плохой погоде. Осадки в виде мокрого снега ухудшают видимость.
– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – советуют в ГИБДД.
Пешеходов просят быть внимательней на переходах, пересекать проезжую часть, только если водители заметили и пропускают.
·Авто

Водителей просят быть внимательнее, снижать скорость, а пешеходов – убеждаться, что их пропускают.
В Госавтоинспекции предупредили омских водителей о плохой погоде. Осадки в виде мокрого снега ухудшают видимость.
– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – советуют в ГИБДД.
Пешеходов просят быть внимательней на переходах, пересекать проезжую часть, только если водители заметили и пропускают.