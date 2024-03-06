Также приглашает посетить мастер-классы, тренинг и получить возможность выиграть приз.

Также приглашает посетить мастер-классы, тренинг и получить возможность выиграть приз.

В Омском аграрном университете проходит день открытых дверей. Под лозунгом «Пробуй! Выбирай! Учись!». ОмГАУ предоставляет абитуриентам уникальную возможность стать студентом старейшего омского вуза на один день.

В этот день в стенах ОмГАУ будут проходить мастер-классы, профессиональные пробы, квиз-игры, тренинги и дискуссии. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в настоящем студенческом квесте, пообщаться со студентами и погулять по кампусу.

Также будет возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

День открытых дверей пройдет 23 марта в 11.00 ч. в Омском государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина по адресу: г. Омск, ул. Сибаковская, 4 (второй учебный корпус). По вопросам можно обращаться в официальную группу ВК — Абитуриент Омского ГАУ.