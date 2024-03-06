Проекты ученых Омского ГАУ победили в конкурсе Российского научного фонда.
В 2024 году Российский научный фонд подвел итоги двух региональных конкурсов. В Фонд поступило более 2 тысяч заявок от исследователей из 44 регионов России. По итогам двух региональных конкурсов поддержано 476 проектов.
В том числе поддержку получили проекты Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, в частности, проект ректора университета Оксаны Шумаковой по теме «Эволюционная концепция организационно-экономического механизма глубинной трансформации рыночных законов, процессов и барьеров в мировом сельском хозяйстве в условиях необходимости сохранения устойчивости продовольственных систем». Проект, как и другие победители, получил финансирование в 3 млн рублей на 2024-2025 год. Среди остальных победителей — преподаватели ОмГАУ Маракаева Татьяна, Нардина Светлана, Тусупбеков Жанболат.